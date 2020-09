Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad-Le passage de quatre à trois acteurs dans les télécoms en France clairement pas d'actualité - DG Reuters • 03/09/2020 à 11:52









PARIS, 3 septembre (Reuters) - Le directeur général d'Iliad ILD.PA , Thomas Reynaud, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse organisée pour la présentation des résultats semestriels du groupe, que : * LE PASSAGE DE QUATRE À TROIS ACTEURS DANS LES TÉLÉCOMS EN FRANCE N'EST CLAIREMENT PAS D'ACTUALITÉ * ILIAD N'A PAS DE DISCUSSIONS À L'HEURE ACTUELLE AVEC ORANGE SUR UN PARTAGE DE RÉSEAU Pour plus de détails, cliquez sur ILD.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +0.19% BOUYGUES Euronext Paris 0.00% ILIAD Euronext Paris -3.73% ORANGE Euronext Paris +2.69%