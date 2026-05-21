Iliad (Free)-Résultat opérationnel en hausse de 1,2% au T1, porté par l'Italie

(Actualisé avec détails à partir du §2)

Iliad a fait état jeudi d'un résultat opérationnel courant en hausse de 1,2% sur un an, porté par l'acquisition de nouveaux abonnés en Italie et alors que le groupe français de télécommunications fait face à d'intenses pressions concurrentielles sur son principal marché, la France.

L'EBITDAaL d’affaires consolidé de la maison-mère de Free sur janvier-mars est ressorti à 942 millions d'euros, après 931 millions il y a un an, tandis que la croissance organique du chiffre d’affaires a atteint 3,3%.

Le groupe a enregistré sa meilleure performance en Italie, où il enregistre un bond de 25% de son résultat opérationnel, à 111 millions d'euros.

Le groupe détenu par Xavier Niel et retiré la cote en 2021 a acquis 200.000 abonnés sur le marché italien, tandis que la croissance des abonnements est restée atone en France et en Pologne malgré une amélioration du taux d’adoption de la Fibre.

La génération d’EFCF ("equity free cash-flow") hors éléments exceptionnels a presque doublé à 416 millions d’euros, iliad citant la croissance de l’OFCF et une baisse des décaissements liés aux fréquences.

Le Groupe confirme viser un EFCF hors éléments exceptionnels en hausse sur un an en 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)