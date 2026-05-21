 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iliad (Free)-Résultat opérationnel en hausse de 1,2% au T1, porté par l'Italie
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 09:07

(Actualisé avec détails à partir du §2)

Iliad a fait état jeudi d'un résultat opérationnel courant en hausse de 1,2% sur un an, porté par l'acquisition de nouveaux abonnés en Italie et alors que le groupe français de télécommunications fait face à d'intenses pressions concurrentielles sur son principal marché, la France.

L'EBITDAaL d’affaires consolidé de la maison-mère de Free sur janvier-mars est ressorti à 942 millions d'euros, après 931 millions il y a un an, tandis que la croissance organique du chiffre d’affaires a atteint 3,3%.

Le groupe a enregistré sa meilleure performance en Italie, où il enregistre un bond de 25% de son résultat opérationnel, à 111 millions d'euros.

Le groupe détenu par Xavier Niel et retiré la cote en 2021 a acquis 200.000 abonnés sur le marché italien, tandis que la croissance des abonnements est restée atone en France et en Pologne malgré une amélioration du taux d’adoption de la Fibre.

La génération d’EFCF ("equity free cash-flow") hors éléments exceptionnels a presque doublé à 416 millions d’euros, iliad citant la croissance de l’OFCF et une baisse des décaissements liés aux fréquences.

Le Groupe confirme viser un EFCF hors éléments exceptionnels en hausse sur un an en 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,47 +0,29%
CAC 40
8 141,12 +0,29%
SOITEC
162,1 +2,59%
2CRSI
43,98 +6,23%
ELIOR GROUP
2,176 -22,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank