Iliad (Free)-Résultat opérationnel en hausse de 1,2% au T1, porté par l'Italie

Iliad a fait état jeudi d'un résultat opérationnel courant en hausse de 1,2% sur un an, porté par l'acquisition de nouveaux abonnés en Italie et alors que le groupe français de télécommunications fait face à d'intenses pressions concurrentielles sur son principal marché, la France.

L'EBITDAaL d’affaires consolidé de la maison-mère de Free sur janvier-mars est ressorti à 942 millions d'euros, après 931 millions il y a un an.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)