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Iliad (Free)-Résultat opérationnel en hausse de 1,2% au T1, porté par l'Italie
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 08:17

Iliad a fait état jeudi d'un résultat opérationnel courant en hausse de 1,2% sur un an, porté par l'acquisition de nouveaux abonnés en Italie et alors que le groupe français de télécommunications fait face à d'intenses pressions concurrentielles sur son principal marché, la France.

L'EBITDAaL d’affaires consolidé de la maison-mère de Free sur janvier-mars est ressorti à 942 millions d'euros, après 931 millions il y a un an.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)

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