Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad et Cellnex étendent leur partenariat industriel à la Pologne Reuters • 23/10/2020 à 08:20









FILE PHOTO: Guests waits before French telecoms operator Iliad the media conference in Milan PARIS (Reuters) - Le groupe Iliad (France et Italie) a annoncé vendredi avoir conclu avec Cellnex un accord de partenariat industriel sur les infrastructures de télécommunications mobiles de Play en Pologne. Cette opération doit notamment permettre de financer le déploiement du réseau fixe et d'accélérer les déploiements des réseaux 4G/5G du premier opérateur polonais de téléphonie mobile. La maison-mère de Free est engagée dans le rachat de Play, que la Commission européenne devrait autoriser d'ici lundi. L'accord conclu avec Cellnex porte sur "la cession de 60% de la société qui aura vocation à gérer les infrastructures passives de télécommunications mobiles de Play et comprenant près de 7.000 sites". Cet accord sera transféré à Play "à compter de l'acquisition de son contrôle par Iliad". Le montant que devrait recevoir Play est d'environ 804 millions d'euros. (Bureau de Paris)

Valeurs associées CELLNEX TELECOM Sibe +2.81%