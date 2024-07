Ile-de-France Mobilités commande 28 rames de tramway à Alstom

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

L'autorité des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) a commandé 28 rames supplémentaires de tramway au constructeur ferroviaire Alstom pour un montant de 89 millions d'euros, a-t-elle annoncé jeudi.

Ces tramways - d'un modèle baptisé Citadis X05 par Alstom et TW20 par IDFM - seront déployées sur la ligne T1, "l'une des plus fréquentée du réseau" selon IDFM, qui va d'Asnières (Hauts-de-Seine) à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Longue de 18 km, elle dessert plusieurs communes des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis.

"Ces nouveaux tramways permettront d'assurer la première étape du prolongement de la ligne T1 à l'est vers Montreuil (2025) avant Val-de-Fontenay (2027)", dans le Val-de-Marne, indique IDFM dans son communiqué.

Cette commande fait suite à une autre de 37 rames du même matériel roulant, passée en 2021. Les premiers exemplaires devraient être déployés sur le T1 d'ici la fin de l'année pour remplacer peu à peu un matériel vieillissant. Les essais dynamiques ont eux débuté depuis le mois de mai.

IDFM a également annoncé son intention de transférer sept rames TW10 actuellement en service sur les lignes T7 et T8 vers la ligne T2.

L'objectif est de renforcer cette ligne, qui va de Bezons (Val d'Oise) à la porte de Versailles (à Paris) en traversant les Hauts-de-Seine du nord au sud et est l'une des plus chargées du réseau avec 225.000 voyageurs par jour.

Ce transfert, qui nécessite des travaux d'adaptation d'infrastructure et de signalisation - sans impact sur le service, selon IDFM - coûtera 11,5 millions d'euros.