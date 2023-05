Ikory Properties renforce sa direction

(AOF) - Ikory Properties réorganise sa direction pour accompagner sa croissance. Avec une progression de son chiffre d’affaires de 75% en 2022 par rapport à 2021, le pôle dédié à la vente par lot d’Ikory passe une nouvelle étape de son histoire. L’activité d’Ikory Properties, dirigée par Waqass Maqbool, est répartie en trois pôles : Vente Institutionnels (confiée à Sabrina Bedrines), Vente Particuliers ( animée par Awaiss Maqbool) et Vente Neuf et Investissement (pilotée par Romain Lefevre qui rejoint l’équipe à l’occasion de cette réorganisation).

Sabrina Bedrines prend en charge le pôle Vente Institutionnels d'Ikory Properties avec notamment la mise en œuvre de projets de vente par lot (accords collectifs) et de vente au fil de l'eau d'immeubles.

Awaiss Maqbool prend en charge le pôle Vente Particuliers d'Ikory Properties, dédié à la commercialisation des biens appartenant à des propriétaires privés.

Romain Lefevre prend en charge le pôle Vente Neuf et Investissement, avec pour mission de développer la Vefa pour le compte de promoteurs et la vente aux investisseurs privés. Il est également en charge de promouvoir la vente occupée dans l'ancien et de nouveaux produits comme la nue-propriété, notamment via des réseaux de banque privées.