Ikonisys - Succès de l’étude avec le Neag Cancer Center de l’école de Médecine de l’UConn sur le potentiel de la plateforme Ikoniscope pour la détection de cellules extrêmement rares en immuno-oncologie

Paris, le 10 octobre 2023 – 7h30 CEST - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans les diagnostics cellulaires, annonce la réussite d'une étude réalisée en collaboration avec Carole and Ray Neag Comprehensive Cancer Center de l’école de médecine de l'Université du Connecticut (UConn), sur la capacité de la plateforme Ikoniscope à détecter des cellules extrêmement rares dans le domaine de l’immuno-oncologie.



Cette étude a ainsi démontré la capacité de la plateforme Ikoniscope20 à détecter des populations de cellules T CD8 rares, cliniquement significatives et spécifiques, avec une sensibilité et une fréquence supérieure à celles obtenues par cytométrie de flux, l'outil standard utilisé pour une telle détection, et via d’autres méthodologies de détection de cellules rares. En outre, une telle approche basée sur la microscopie permet une analyse morphologique détaillée des cellules détectées.