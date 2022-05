Ikonisys signe un contrat d’activités de recherche avec Politecnico di Milano, une université publique scientifique et technologique de 1er plan dans le monde, dans le domaine de l'informatique et de la bio-ingénierie

Paris, 24 mai 2022 – 18h CEST – Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, et le Département d'électronique, d'information et de bio-ingénierie (DEIB) du Politecnico di Milano (POLIMI), institution scientifique de classe mondiale engagée dans la recherche de pointe, la formation et le transfert de technologie, ont annoncé la signature d'un contrat de recherche et le lancement d'un projet visant à résoudre l’exigeante problématique de l'identification de cellules spécifiques dans des tissus complexes par la conception, la formation et le déploiement d'un modèle de deep learning capable de détecter ces cellules.