Ikonisys SA remporte un appel d'offres public de l'Hôpital Général Régional F. Miulli pour l'anatomie pathologique

Paris, le 10 mars 2025 – 18h00 CET – Hospitex, leader italien de la production de dispositifs médicaux de cytologie et filiale à 100 % d'ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA) (Euronext Growth Paris : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, a remporté un prestigieux appel d'offres public auprès de l’hôpital général régional F. Miulli. Ce contrat marque une étape importante dans l'adoption de la technologie de cytologie de pointe d'Hospitex au sein du service d'anatomie pathologique de l’établissement.



Situé à Bari, en Italie, l'hôpital régional F. Miulli est reconnu comme un centre national de référence pour les traitements médicaux et chirurgicaux des tumeurs complexes, ce qui souligne l'importance croissante d'intégrer une technologie cytologique avancée au sein de son service de diagnostic pathologique.