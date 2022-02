Ikonisys SA annonce la nomination de Gabriel Plan en tant que directeur des ventes France

"Gabriel est un recrutement important pour Ikonisys car il apporte une connaissance commerciale et technique supplémentaire du domaine dans lequel nous opérons" a déclaré Jurgen Schipper, Chief Commercial Officer d'Ikonisys. "Comme Ikonisys se concentre non seulement sur les États-Unis mais aussi sur l'Europe, la connaissance du marché français par Gabriel et son expérience significative de la vente dans le domaine du diagnostic moléculaire vont accélérer la croissance d'Ikonisys sur l'un des marchés les plus importants pour Ikonisys" a poursuivi Jurgen Schipper.



" Je suis très honoré de rejoindre Ikonisys et de pouvoir participer au développement et déploiement de la société en Europe. Ikonisys est particulièrement bien positionné pour soutenir les laboratoires de diagnostic français dans leur processus d'expansion de leur activité grâce à un niveau inégalé de détection et d'analyse automatisées des cellules tumorales rares, et par l'optimisation ultérieure de leur flux de travail" a déclaré Gabriel Plan, directeur des ventes, France.



