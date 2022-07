Ikonisys renforce sa collaboration stratégique avec Empire Genomics suite aux excellents résultats des réactifs optimisés dans la détection des cellules du cancer de la vessie

Pour recevoir toute l'information financière d'Ikonisys en temps réel, faites-en la demande par mail à ikonisys@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



• Des sondes (réactifs) de haute qualité permettent d'obtenir de meilleures images à présenter au pathologiste ainsi que de meilleures performances technologiques en termes d'analyse d'image et de vitesse.



• La poursuite de la collaboration avec Empire Genomics permettra d'élargir le portefeuille de sondes optimisées pour répondre aux besoins des tests de haute performance, en commençant par la détection du cancer du sein et du poumon.



• Un partenariat stratégique soutenant le déploiement international d'Ikonisys s'est déjà matérialisé par la première vente réussie, annoncée précédemment, de la combinaison Ikoniscope20 et réactifs à Comprehensive Urology.