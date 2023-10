Ikonisys publie ses résultats financiers semestriels 2023 et revient sur ses déploiements opérationnels et stratégiques

- Expansion du marché en dehors des États-Unis et de l'Europe et début de la commercialisation du système à haut volume, Ikoniscope20max

- Premières ventes de la solution Ikoniscope20max, validant la stratégie commerciale et les développements importants réalisés par l'entreprise récemment

- Résultats financiers légèrement améliorés par rapport au S1 2022, avec des ventes d'Ikoniscope20max n'ayant pas encore fortement impacté les revenus : perte nette de 0,96 million d'euros au premier semestre 2023 contre 1,02 million d'euros au premier semestre 2022



Paris, le 30 octobre, 2023 – 07h30 CET - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd’hui ses résultats financiers du premier semestre clos au 30 juin 2023, arrêtés par le Conseil d’administration du 29 octobre 2023, et fait le point sur son activité ainsi que sur sa stratégie de développement.