Ikonisys publie ses résultats financiers annuels pour 2021 et fait le point sur ses derniers développements

• Succès de l’introduction en bourse en juillet 2021 sur Euronext Growth Paris



• Installation réussie de l'Ikoniscope20 chez TomaLab, l'un des plus grands laboratoires génétiques d'Italie (post-clôture)



• Les résultats préliminaires de l'Ikoniscope20 obtenus en collaboration avec la Faculté de Médecine de l'Université du Connecticut (Neag Cancer Center of UConn) dans la détection de cellules rares sont supérieurs aux normes d’analyse en immuno-oncologie (post-clôture)



• Accélération des ventes et de la stratégie marketing avec le recrutement de deux Directeurs des Ventes pour les États-Unis (septembre 2021) puis le marché européen (post-clôture, février 2022)