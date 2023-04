Ikonisys publie ses résultats financiers annuels 2022 et fait le point sur ses derniers développements

Une année marquée par des investissements stratégiques significatifs et par la première vente de la solution Ikoniscope20, incluant les réactifs nouvellement ajoutés en partenariat avec Empire Genomics, au premier client américain, validant le modèle d'affaires d'Ikonisys et ouvrant la voie à un développement commercial accéléré.



Accélération de la stratégie de commercialisation et de R&D pour jeter les bases d'une croissance des ventes :

- Nomination de Gabriel Plan en tant que Directeur Commercial en France

- Installation réussie de l'Ikoniscope20 chez Toma Advanced Biomedical Assays (Busto Arsizio, VA, Italie) qui fera office de laboratoire de référence pour la R&D et le marketing.

- Partenariat avec Evosciences Leasing pour soutenir l'expansion internationale

- Établissement d'un contrat pour des activités de recherche avec Politecnico di Milano, dans le domaine de l'apprentissage automatique et de la bio-ingénierie

- Annonce des résultats préliminaires de la collaboration avec l'Université du Connecticut (UConn), montrant la capacité de l'Ikoniscope20 à détecter des cellules rares, probablement à un taux supérieur à celui fourni par les normes actuelles des tests en immuno-oncologie