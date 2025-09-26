 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ikonisys : perte nette accrue pour l'exercice 2024
information fournie par AOF 26/09/2025 à 09:25

(AOF) - Ikonisys a dévoilé ses résultats annuels de l’exercice 2024 avec du retard, en raison de problèmes techniques liés au processus complexe de la consolidation intégrale du groupe avec Hospitex, société acquise l’année dernière, pour la première fois, incluant l’allocation du prix d’achat des actifs d’Hospitex. Sur l’exercice 2024, le chiffre d’affaires a bondi de 125 %, à 1,011 million d’euros, soutenu par l’intégration d’Hospitex et par la contribution accrue des solutions de cytologie.

Parallèlement, les charges d'exploitation ont augmenté en passant de 2,65 à 3,83 millions d'euros. Cette hausse est notamment liée à la poursuite des investissements commerciaux et de développement pour soutenir la croissance future et à l'intégration et aux coûts d'acquisitions d'Hospitex. De son côté, la perte nette du groupe s'est creusée à 3,239 millions d'euros, contre 2,267 millions d'euros un an plus tôt.

Valeurs associées

IKONISYS
1,5200 EUR Euronext Paris 0,00%
