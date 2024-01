Ikonisys : nouveau record de production pour Hospitex International

Paris, France, le 2 janvier, 2024 – 7h30 CET - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce que Hospitex International, leader mondial de la cytologie en couche mince et en diagnostic du cancer, a atteint un nouveau record de production dans son usine de Sesto Fiorentino.



Hospitex a reçu une commande soudaine et urgente pour la production de 24 000 flacons CYTOfast Biobank, le conservateur universel de Hospitex pour le prélèvement d’échantillons biologiques, compatible avec la cytologie, les diagnostics FISH et la biologie moléculaire. Grâce à ce résultat important, le client a pu participer à un programme international de dépistage du papillomavirus de première importance.