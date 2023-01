Ikonisys et Integrated Gulf Biosystems Group concluent un partenariat pour la distribution de l’Ikoniscope20 au Moyen-Orient



Paris, le 30 janvier 2023 - 17h45 CET - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce la signature d'un partenariat pour la vente de la solution de microscope à fluorescence numérique Ikoniscope20 sur les marchés du Moyen-Orient.