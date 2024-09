Ikonisys et BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA renforcent leur partenariat en vue d'étendre leur offre de services de cytologie au Brésil

Paris, France et São Paulo, Brésil – le 11 septembre 2024 – 18h00 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd’hui qu’Hospitex International, sa société détenue à 100%, a signé un protocole d’accord (MOU, Memorandum Of Understanding, en anglais) avec BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA, l'un des principaux fournisseurs de services d’anatomopathologie au Brésil, marquant ainsi une expansion significative de leur collaboration au Brésil. Ce partenariat vise à faciliter l’accès aux outils de diagnostic et améliorer les résultats des soins de santé dans l'État de São Paulo grâce à l'acquisition d'équipements de cytologie de pointe supplémentaires.



Francesco Trisolini, Directeur des Opérations d'Ikonisys, déclare : « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec BIO BRASIL qui s’inscrit dans notre stratégie d'expansion à l'échelle mondiale. Ce partenariat marque une étape importante dans notre engagement : faire progresser les technologies de cytologie et améliorer les services de santé dans les zones géographiques où il existe un besoin considérable de sauver des vies humaines. »