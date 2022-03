Ikonisys annonce sa participation au forum Investor Access

Pour recevoir toute l'information financière d'Ikonisys en temps réel, faites-en la demande par mail à ikonisys@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



Paris, le 29 mars 2022 – 17h45 CEST – Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyse médicale, annonce sa participation au forum Investor Access à Paris le 4 avril 2022.



Alessandro Mauri, Directeur Administratif et Financier d’Ikonisys, représentera la société lors de cet évènement.



Les évènements Investor Acces regroupent plus de 150 entreprises pour favoriser et entretenir de solides relations avec les investisseurs. Ce sera l’occasion pour Ikonisys de rencontrer de nouveaux investisseurs mais également de revoir des investisseurs rencontrés lors de l’introduction en Bourse.