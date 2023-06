Ikonisys annonce les résultats de son assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 28 juin 2023



Adoption de l’ensemble des résolutions mises au vote





Paris, le 30 juin 2023 – 17h45 - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce que toutes les résolutions présentées à l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2023 (l’ « Assemblée Générale ») ont été adoptées par les actionnaires, conformément aux recommandations du Conseil d’administration, et notamment les résolutions relatives à l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2022 et les délégations financières au Conseil d’administration.