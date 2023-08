Ikonisys annonce la réalisation d'un nouveau financement via l’émission d'une obligation privée de 0,5 million d'euros



Paris, le 3 août 2023 – 18h30 - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce aujourd'hui l'accord d'un nouveau financement via l'émission d'une obligation privée non convertible de 0,5 M€ souscrite par LPE II LP, société en commandite enregistrée en Écosse et gérée par Columbia Threadneedle Investments. Le produit net de 0,5 M€ sera utilisé pour soutenir la flexibilité financière de la société dans le cadre du déploiement réussi de la stratégie commerciale.