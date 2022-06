Ikonisys annonce la première vente de sa solution Ikoniscope20 incluant les réactifs nouvellement ajoutés, à Comprehensive Urology

La première vente d'une solution complète valide le modèle économique d'Ikonisys et ouvre la voie à l’accélération du développement commercial





Paris, le 22 juin 2022 – 18h CEST - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce la première vente de sa solution de microscope à fluorescence numérique Ikoniscope20 avec ses réactifs optimisés.



Comme annoncé lors de l'introduction en bourse d'Ikonisys, l'objectif initial de la stratégie de commercialisation pour les États-Unis est de convertir les clients actuels en utilisateurs d'Ikoniscope20. Utilisateur actif de l'ancienne plateforme Ikoniscope Gen1 d'Ikonisys jusqu'à aujourd'hui, Comprehensive Urology a décidé de mettre à niveau son système vers l'Ikoniscope20 et en même temps d'utiliser les réactifs optimisés fournis par Ikonisys pour réaliser les diagnostics moléculaires du cancer de la vessie.