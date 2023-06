Ikonisys annonce la première vente de la solution Ikoniscope20max



Paris, le 21 juin 2023 – 18h30 - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce la première vente et le succès de l’installation de l’Ikoniscope20max, la nouvelle configuration de l'Ikoniscope20 avec un chargeur de lames à haut volume. Le client, situé dans le Midwest des États-Unis, est un laboratoire réalisant d’importants volumes, spécialisé dans l’urologie.