Ikonisys annonce l'installation de la solution Ikoniscope20 dans un laboratoire d'urologie américain de premier plan

Paris, le 26 septembre 2022 – 18h00 - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer avec une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce l'installation d'une solution de microscope à fluorescence numérique Ikoniscope20 dans l'un des laboratoires d'urologie les plus avancés des États-Unis, disposant de plus de 50 prestataires et dispensant des soins en utilisant des technologies de pointe sur plusieurs sites.



Manny Iglesias, directeur commercial USA d'Ikonisys, a déclaré : "La sélection de de l’Ikoniscope20 par l'un des laboratoires d'urologie les plus réputés, et faisant partie de l'un des plus grands groupes d'urologie du pays, constitue une nouvelle preuve du leadership technologique de notre solution. Cette vente s'inscrit parfaitement dans la stratégie de commercialisation aux États-Unis annoncée lors de l'introduction en bourse d'Ikonisys, se concentrant sur les principaux leaders d'opinion importants qui pourraient ouvrir la voie à d'autres ventes."