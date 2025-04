IK Partners clôt le fonds IK X à son hard cap de 3,3 milliards d'euros

IK Partners souligne que cette annonce fait suite à une période d'activité record pour elle alors que depuis le début de l'année 2024, la société a investi dans 20 nouvelles entreprises et en a cédé 11.

IK X a déjà réalisé sept investissements et continuera à investir dans des entreprises européennes du marché mid-cap d'une valeur supérieure à 200 millions d'euros, dans quatre secteurs: les services aux entreprises, la santé, les biens de consommation et l'industrie.

(AOF) - IK Partners annonce la clôture de son 10ème fonds Mid Cap, le fonds IK X, à son hard cap de 3,3 milliards d'euros ce qui en fait le fonds le plus important levé par IK à ce jour. Le précédent fonds Mid Cap d'IK, IK IX, avait levé 2,85 milliards d'euros en 2020. IK X a suscité l'intérêt d’investisseurs institutionnels issus des régions EMEA (64 %), Asie (20 %) et Amériques (16 %), avec un montant record levé auprès d’investisseurs souscrivant pour la première fois dans les fonds d’IK.

