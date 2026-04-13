IHG renforce sa présence en Inde avec un nouvel Holiday Inn a Goa
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 14:48
IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un accord de gestion avec NCPL pour le développement du Holiday Inn Goa Kadamba, un hôtel de 100 chambres dont l'ouverture est prévue au 1er trimestre 2030. Ce projet vient renforcer le portefeuille du groupe en Inde, notamment sur les destinations touristiques majeures.
Situé à Panaji, l'établissement bénéficiera d'un emplacement stratégique à proximité de sites emblématiques comme le quartier latin de Fontainhas, la promenade du fleuve Mandovi et Dona Paula, ainsi que des églises et couvents de Goa classés à l'UNESCO.
Le groupe mise sur une demande soutenue, à la fois touristique et d'affaires, dans une région portée par une forte connectivité et deux aéroports opérationnels. "Cette signature s'inscrit dans notre stratégie d'expansion sur des marchés de loisirs à fort potentiel", a commenté Sudeep Jain, directeur général Asie du Sud-Ouest d'IHG.
IHG exploite actuellement 51 hôtels en Inde et dispose d'un pipeline de 89 établissements supplémentaires attendus dans les 3 à 5 prochaines années.
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