 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IG Metall ne parvient pas à obtenir la majorité lors des élections au comité d'entreprise allemand de Tesla
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 20:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat IG Metall a déclaré mercredi qu'il n'avait pas réussi à obtenir la majorité des sièges au sein du comité d'entreprise de l'usine allemande de Tesla TSLA.O près de Berlin, citant le résultat préliminaire de l'élection qui a commencé plus tôt dans la semaine.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
406,4100 USD NASDAQ +3,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank