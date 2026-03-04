IG Metall ne parvient pas à obtenir la majorité lors des élections au comité d'entreprise allemand de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat IG Metall a déclaré mercredi qu'il n'avait pas réussi à obtenir la majorité des sièges au sein du comité d'entreprise de l'usine allemande de Tesla TSLA.O près de Berlin, citant le résultat préliminaire de l'élection qui a commencé plus tôt dans la semaine.