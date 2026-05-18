iFabric Corp. -- Material change report - French (87688838)
A lire aussi
-
L'ancien commissaire européen et diplomate belge Etienne Davignon, qui avait été récemment rattrapé par la justice pour des soupçons d'implication dans l'assassinat du héros de l'indépendance congolaise Patrice Lumumba, est décédé à l'âge de 93 ans, a indiqué lundi ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
Les pressions sur les prix aux États-Unis ont augmenté, les perspectives de la zone euro affaiblies par le choc énergétique, l'inflation recule en Inde mais les pressions persistent… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. L'indice américain des prix ... Lire la suite
-
par Tom Sims et Alexander Hübner Commerzbank a officiellement rejeté lundi l'offre de fusion d'UniCredit, la banque allemande campant ainsi sur ses positions, connues depuis des mois, quant à la tentative de rachat transalpine lancée par son concurrent italien. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|8 004,71
|+0,66%
|1,93
|+10,92%
|107,71
|+1,05%
|42,42
|-3,19%
|79,32
|+0,81%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer