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IEVA GROUP - VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS MARDI 14 AVRIL 2026 A 11H30
information fournie par Boursorama CP 09/04/2026 à 16:00

IEVA GROUP - VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS MARDI 14 AVRIL 2026 A 11H30
Paris (France) – 9 avril 2026 – 16h00.
IEVA Group S.A., (Euronext Growth Paris - code ISIN : FR0014015ND9, code mnémonique : ALIEV-FR), groupe français de beauty-tech développant un écosystème intégré de marques, de services et d’expériences personnalisées dans les domaines de la beauté et du bien-être reposant sur l’exploitation de technologies propriétaires de diagnostic et de traitement de données, activées par des algorithmes d’intelligence artificielle et déployant un modèle propriétaire dénommé « Beauty as a Service® », tiendra une visioconférence investisseurs, le mardi 14 avril à 11h30, consacrée à la présentation et aux commentaires des résultats annuels 2025.
Monsieur Jean Michel Karam, Président Directeur Général de IEVA Group, répondra à cette occasion aux questions des actionnaires et des investisseurs intéressés par l’activité du Groupe.
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire et adresser en amont vos questions grâce au lien suivant :
https://app.livestorm.co/euroland-corporate/ieva-group-visiconference-investisseurs-resultats-annuels?s=148bcf7c-7383-442d-b70e-d13151012287

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