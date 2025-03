Idsud: relèvement du prix de l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 13:18









(CercleFinance.com) - Idsud indique que son principal actionnaire, la société Manandier, contrôlée par la famille Luciani, a décidé de relever le prix proposé pour l'acquisition des actions Idsud dans le cadre de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS) de 192,55 à 220 euros par action.



Il est rappelé que l'OPAS porte sur un nombre total maximum de 13.523 actions, c'est-à-dire 3,66% du capital et 3,71% des droits de vote de la société. Le relèvement du prix d'offre intervient dans le cadre de l'examen par l'AMF du projet d'OPAS.



Le conseil de surveillance a prévu de se réunir très prochainement après la remise d'un addendum au rapport de l'expert indépendant BM&A, en vue d'examiner les conséquences de ce relèvement sur son avis motivé relatif à l'offre.



Dans ce contexte, la société holding a demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Growth à compter de ce mardi 18 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre.





