idiCo : Eléna Ermolenko nommée chargée d'affaires senior de l'équipe Small Cap

(AOF) - idiCo, société de gestion au service des PME et ETI françaises, annonce l’arrivée d’Eléna Ermolenko en tant que chargée d’Affaires Senior au sein de l’équipe small cap, où elle sera sous la responsabilité de Laurent Espic et Frédéric Mimoun, qui co-dirigent l’activité. Elle a démarré sa carrière en 2016 chez Eight Advisory, un cabinet de conseil financier, où elle a eu l’opportunité de travailler pour des fonds d’investissement et des industriels pendant plus de 4 ans.

En 2020, elle rejoint Meanings Capital Partners en qualité de chargée d'affaires dans le cadre du lancement de l'activité small cap. Elle y a accompagné des sociétés notamment dans les secteurs de l'édition de logiciels et des entreprises de services numériques (ESN) spécialisées.