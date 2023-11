IDI / Résultats trimestriels au 30 septembre 2023

ANR au 30 septembre 2023 : 724,5 millions d’euros

ANR par action : + 11,4% depuis le 1er janvier 2023

4 opérations annoncées au troisième trimestre 2023



L’IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement connait une année 2023 très active avec 14 opérations réalisées, dont la cession de Flex Composite Group à Michelin, en réalisant plus de 12x son investissement.



Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare « Le troisième trimestre de l’année a continué d’être très actif pour les équipes de l’IDI. Ce succès s’explique notamment par la qualité et la pérennité de notre équipe d’investissement. Afin de fidéliser l’ensemble de l’équipe, et d’aligner les intérêts de toutes les parties prenantes, l’IDI va proposer aux directeurs de participations et aux analystes de participer à un plan d’actions gratuites avec condition de co-investissement autorisé par la dernière assemblée générale. L’objectif de ce plan porte notamment sur la croissance de l’ANR jusqu’au 31/12/2026.»



L’IDI dispose de fonds propres importants à 724,5 millions d’euros contre 673 millions au 31/12/2023. La capacité d’investissement (nette de dettes) au 30 septembre 2023 s’élève à 325M€. A cela s’ajoute un crédit investissement de 30M€ tiré à hauteur de 16M€, un crédit renouvelable de 30M€ non tiré et une facilité de caisse de 5M€ non utilisée.