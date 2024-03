IDI - Résultats annuels 2023 - ANR +11,4% et dividende proposé à 5€/action

Résultats annuels 2023

ANR au 31 décembre 2023 : 732,4 millions d’euros

ANR par action : + 11,4 % à 96,86€

21 opérations réalisées en 2023

Forte capacité d’investissement : 382,6 millions d’euros

Dividende proposé : 5 euros/action (2,75 € de dividende ordinaire et 2,25 € de dividende extraordinaire)



L’IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement vient de conclure une très bonne année 2023 avec de bons résultats et une dynamique d’activité très soutenue avec 21 opérations réalisées : quatre opérations d’acquisition primaires, six cessions, une cession / ré-investissement et dix croissances externes. La stratégie de plateforme visant à transformer des PME en ETI européennes porte ses fruits avec des cessions qui affichent de très bons retours sur investissement, comme l’illustre la cession de Flex Composite Group à Michelin.