IDI - Le Groupe Talis a signé des accords pour acquérir Aston

Le Groupe Talis annonce avoir signé des accords pour acquérir Aston, école spécialisée dans les formations aux métiers de l’informatique et du numérique, et plus particulièrement de la cybersécurité.



Paris, le 20 mars 2024,

Le Groupe Talis, réseau d’écoles post bac avec près de 8 000 étudiants, et de formations professionnalisantes, annonce avoir signé des accords avec le groupe SQLI en vue d’acquérir la totalité du capital d’Aston, aux côtés de l’équipe dirigeante menée par Jean-François Castelluccia.

« A travers cette 4ème acquisition pour le Groupe Talis depuis l’entrée au capital de l’IDI en 2021, nous confirmons notre stratégie de buy & build, à savoir compléter notre offre de formation, notre maillage territorial, ainsi que nos typologies d’étudiants (du lycée pro, en passant par le post-bac, puis la formation continue ou reconversion professionnelle), tout en s’appuyant systématiquement sur une équipe dirigeante en place qui partage les valeurs du groupe et notre ambition entrepreneuriale à travers un investissement dans le Groupe Talis. » complète Augustin Harrel-Courtès, Directeur Associé de l’IDI.