IDI entre au capital de Natural Grass - La référence en pelouses hybrides des clubs européen de foot

IDI fait son entrée au capital de Natural Grass, acteur européen majeur du marché des pelouses hybrides pour des applications sportives et urbaines, dans le cadre d’un LBO primaire aux côtés de son Président et fondateur Bertrand Picard et de l’ensemble de l’équipe de management.

Acteur de référence du capital investissement, IDI annonce prendre une participation minoritaire significative au capital de Natural Grass aux côtés de son Président fondateur Bertrand Picard et de l’ensemble de l’équipe de management.

Augustin Harrel-Courtès, Directeur associé de l’IDI, ajoute « Nous avons été impressionnés par la qualité et le dynamisme des équipes de Natural Grass avec qui nous partageons les mêmes valeurs entrepreneuriales. Nous remercions vivement Bertrand, Clément et leur équipe de management de nous avoir fait confiance. IDI est convaincu que le positionnement stratégique du Groupe sur l’ensemble de la chaîne de la valeur, avec une véritable différenciation R&D, lui permettra de conforter sa place de leader en France et en Europe en captant une part importante de la croissance attendue du marché de l’hybride. Cet investissement reflète l’un des axes clefs de la stratégie d’investissement d’IDI, à savoir accompagner, dans le cadre d’opérations primaires, des histoires entrepreneuriales présentant une croissance organique soutenue ainsi que des velléités de croissances externes en Europe.»