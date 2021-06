IDI : acquisition finalisée du Groupe Talis

L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, accompagné de RAISE Impact, la structure d'investissement à impact du groupe RAISE, d'Aquiti Gestion, du fondateur Serge Marcillaud et de l'équipe dirigeante de Talis emmenée par Yves Hinnekint, finalisent l'acquisition du Groupe Talis, réseau d'écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes et plus particulièrement dans l'apprentissage.

« Nous sommes très heureux d'avoir finalisé cette acquisition et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de ce groupe avec Yves Hinnekint et son équipe. L'IDI et RAISE Impact ont choisi de s'associer sur plusieurs dossiers afin d'aider des sociétés de croissance française à changer rapidement de dimension. Le système d'études supérieures en apprentissage joue un rôle clé dans l'emploi des jeunes, et devrait continuer de se développer rapidement. Notre ambition, partagée avec l'équipe dirigeante, est de faire grandir, notamment par acquisitions, le réseau Talis afin de constituer un leader national des études supérieures en alternance, proche des besoins des étudiants et des employeurs dans ses régions d'implantation. IDI est fier d'annoncer la réalisation de sa neuvième opération de ce premier semestre 2021 » déclarent Marco de Alfaro et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Partner et Investment Director de l'IDI.