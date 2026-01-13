IDEXX nomme Michael Erickson, un initié, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
IDEXX Laboratories IDXX.O a nommé mardi l'initié Michael Ericksoncomme son prochain directeur général et a déclaré que l'actuel Jonathan Mazelsky prendra sa retraite en 2027.
La nomination prendra effet le 12 mai, date à laquelle M. Mazelsky passera au rôle de président exécutif, a indiqué la société.
Erickson a rejoint IDEXX en 2011 et a depuis occupé plusieurs postes de direction au sein de l'entreprise. Il est actuellement vice-président exécutif et directeur général des lignes d'activité Global Point of Care Diagnostics et Telemedicine d'IDEXX.
M. Mazelsky quittera la société immédiatement après l'assemblée annuelle des actionnaires en mai 2027, a ajouté IDEXX.
La société basée à Westbrook, dans le Maine, vend des analyseurs de sang et d'urine, des systèmes d'imagerie et des logiciels de pratique, ainsi que des laboratoires de référence pour les tests complexes.
