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IDEX obtient la note « marketperform » (performance du marché) alors que BMO initie sa couverture
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** BMO initie la couverture du fabricant d'équipement industriel IDEX Corp IEX.N avec une note de "performance du marché" et un objectif de prix de 214 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 12,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BMO note que la tiédeur de la croissance organique à partir de 2022-2025 a comprimé la prime de l'action par rapport à ses pairs

** La société de courtage indique qu'une croissance à un chiffre faible ou moyen, des gains de marge et un déploiement de capital devraient soutenir une croissance du bénéfice par action de plus de 10 %

** La médiane des prévisions des 16 courtiers couvrant l'action est de 230 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'IEX a progressé de 6,6 % depuis le début de l'année

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