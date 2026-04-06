IDEAYA Biosciences progresse grâce au démarrage d'un essai clinique de stade précoce sur le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie IDEAYA Biosciences IDYA.O augmentent de 1,3 % à 33,12 $ avant le marché

** La société déclare avoir recruté le premier patient d'un essai préliminaire de l'IDE574, une pilule expérimentale pour les tumeurs solides, ou les cancers qui forment des masses dans des organes tels que le sein, le poumon, la prostate et le côlon

** Le médicament bloque deux protéines, KAT6 et KAT7, qui aident les cellules cancéreuses à survivre; des études en laboratoire ont montré un ralentissement plus durable de la croissance des tumeurs que les médicaments ciblant une seule protéine - IDYA

** L'étude à un stade précoce teste la sécurité et la façon dont le corps traite le médicament lorsqu'il est utilisé seul, indique la société

** La société ajoute qu'elle étudiera l'IDE574 chez certaines patientes atteintes d'un cancer du sein qui ne répondent plus aux traitements hormonaux en raison de changements génétiques

** Elle indique qu'elle pourrait également tester le médicament avec d'autres traitements issus de son propre pipeline

** La société prévoit de partager d'autres données lors d'une réunion sur la recherche sur le cancer plus tard dans l'année

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~5% depuis le début de l'année