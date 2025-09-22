 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 821,34
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ID Logistics : UBS débute le suivi à Acheter
information fournie par AOF 22/09/2025 à 11:07

(AOF) - UBS a entamé le suivi d’ ID Logistics , avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 500 euros. Le bureau d’études apprécie son solide bilan en matière de croissance du revenu et il anticipe une croissance organique des ventes comprise entre 5 % et 9 % à moyen terme. Il signale que la société est un acteur pur de la logistique contractuelle, un marché plus résistant à la volatilité du PIB et qui connaît une croissance plus rapide que les autres secteurs de la logistique.

Le broker prévoit que la croissance de ce marché continuera d'être soutenue par les tendances à l'externalisation.

Autre point positif du dossier, UBS s'attend à une augmentation de la génération de flux de trésorerie disponibles dans les années à venir, à mesure que la croissance du revenu se normalisera. Enfin, la banque suisse pourrait revoir ses estimations grâce aux opérations de fusions & acquisitions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de logistique contractuelle créé en 2001 ;

- Chiffre d’affaires de 3,27 Mds€ en rapide internationalisation : 27 % pour la France, 48 % pour le reste de l’Europe, 17 % pour les Etats-Unis, puis l’Argentine, le Brésil et le Maroc ;

- Positionnement sur 4 grands marchés : la distribution pour 37 %, l’e-commerce pour 25 %, les produits de grande consommation pour 18 % puis la technologie (6 %) ;

- Ambition : doublement de taille de l’entreprise tous les cinq ans via un haut niveau de technologie et une accélération de la croissance par acquisitions avec maintien des marges pour financer le développement ;

- Capital contrôlé par les fondateurs Eric Hémar et Christophe Satin agissant de concert (56,9 % des actions, 71,36 % des droits de vote), les managers détenant 3,12 % des actions et 3,92 % des droits de vote, Eric Hémar étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs et Christophe Satin directeur général délégué ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- extension du portefeuille clients, leaders mondiaux dans leur secteur, notamment dans la grande consommation, secteur non cyclique,

- discipline financière : recours à l’« asset light », location back-to-back, contrats de long terme (5 ans, renouvelés à 90 %), logistique d’entrepôts mono-clients, engagements de volumes et d’indexation des prix sur l’inflation,

- maîtrise des démarrages des sites et de leur montée en productivité,

- réplication du modèle d’affaires à l’international, notamment aux Etats-Unis,

- innovation centrée sur la robotique l’IA et l’human centric, axée sur l’optimisation des organisations, les coûts et les performances écologiques des opérations logistiques et structurée par déploiement des projets disruptifs à partir de 4 campus ;

- Stratégie environnementale « Ce que nous faisons », organisée par programme, chaque site s’engageant sur une des 14 thématiques (entrepôt Ocarbone, O déchet, biodiversité…) et visant pour 2030 :

- déchets : revalorisation à hauteur de 85 % (79 % en 2024)

- émissions de CO2 : recul de 40 % vs 2018 – 20 % en 2024),

- intensité énergétique : recul de 20 % ;

- Capacité à la mise en place rapide de synergies avec les sociétés acquises et les ouvertures de sites ;

- Situation financière plus agile aprè s l'augmentation de capital de septembre, avec un levier de la dette ramené à 0,6 et une trésorerie de 314M€.

Défis

- Sensibilité à l’obtention de contrats (Metro, Intermarché, Purflux…) et au taux de rétention client (98 %) ;

- Après l’intégration du polonais Spedimex, du français Colisweb , du néerlandais GVT et de l’américain Kane Logistics et les ouverture de sites au Royaume-Uni, Italie, Roumanie et Allemagne, vers de nouvelles acquisitions en Europe et aux Etats-Unis ;

- Après 26 démarrages de sites, confiance pour 2025 fondée sur une « bonne croissance embarquée »

- Absence de distribution de dividendes, la priorité étant donnée au financement de la croissance.

Valeurs associées

ID LOGISTICS
413,0000 EUR Euronext Paris +1,47%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 11:07:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cédric Jubillar à l'ouverture de son procès le 22 septembre 2025 à Albi dans le sud-ouest de la France ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Procès de Cédric Jubillar pour le meurtre de sa femme, disparue depuis 2020
    information fournie par AFP 22.09.2025 11:26 

    Barbe et crâne rasés, Cédric est apparu lundi matin devant une cohue de journalistes, au premier jour de son procès à Albi pour le meurtre de son épouse Delphine, lors d'une audience de quatre semaines qui doit faire la lumière sur l'énigme de la disparition de ... Lire la suite

  • Fin mai 1994, le corps de Nadège Desnoix, 17 ans, avait été découvert lacéré de coups de couteau sur le côté d'un chemin menant au lycée de Château-Thierry où elle était élève de première ( AFP / FRANCK FIFE )
    Au premier jour de son procès, l'accusé du meurtre d'une lycéenne en 1994 se dit innocent
    information fournie par AFP 22.09.2025 11:20 

    Un quinquagénaire accusé d'avoir tué il y a plus de trente ans une lycéenne, Nadège Desnoix, a clamé son innocence lundi à l'ouverture du procès devant la cour d'assises de l'Aisne, bien que son ADN l'incrimine. "Je reconnais avoir été sur les lieux mais je ne ... Lire la suite

  • EQUASENS : Attendre un test du support
    EQUASENS : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 22.09.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • X-FAB : Sous les résistances, une consolidation est probable
    X-FAB : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 22.09.2025 11:11 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank