ID Logistics: progression de 23% du résultat net semestriel

(Zonebourse.com) - ID Logistics dévoile un résultat net part du groupe en progression de 23,2% à 22,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, et un résultat opérationnel courant en hausse de 12,9% à 65,8 millions, soit une marge en retrait de 10 points de base à 3,7%.



Le groupe de logistique contractuelle a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 1,76 milliard d'euros, en progression de 16%. Retraitée d'un effet de change globalement défavorable, la croissance est de +17,1% à données comparables.



ID Logistics revendique une activité très soutenue en France (+15,8%), une bonne progression dans le reste de l'Europe (+11,8%) et une très forte dynamique aux États-Unis (+32,7%), ainsi qu'en Amérique latine et en Asie (+22,6%).



'L'ouverture du Canada, 19e pays du groupe, confirme la forte attractivité de notre modèle auprès de nos grands clients ainsi que leur résilience dans le contexte actuel', ajoute son PDG Eric Hémar, confiant dans la poursuite du développement.





