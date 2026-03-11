ID Logistics-Ebitda annuel en hausse de 13,2%

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par Boursorama avec AFP•11.03.2026•18:20•
Le groupe de casinos Partouche, fort depuis un an de deux nouveaux casinos à Cannes et au Bénin, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% au premier trimestre, à 131,2 millions d'euros. C'est "un trimestre satisfaisant, même lorsqu'on met de côté ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•11.03.2026•18:19•
Un ancien conseiller d'Etat doit être jugé le 10 avril à Paris pour pantouflage : la justice lui reproche d'avoir défendu TotalEnergies comme avocat, deux ans après avoir participé à une décision concernant une filiale du géant énergétique, a-t-on appris de sources ...
Lire la suite
par Angela Christy M et Rajveer Pardesi et Saeed Azhar JPMorgan a déprécié la valeur de certains prêts accordés à des fonds de crédit privé après avoir examiné l'impact des turbulences du marché sur les sociétés de logiciels, ont déclaré deux sources proches ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•11.03.2026•18:19•
Le groupe M6 a fait condamner Google à près de 23 millions d'euros de dommages et intérêts pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne, a indiqué mercredi le géant américain à l'AFP, confirmant une information du média spécialisé ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer