ID Logistics-Ebitda annuel en hausse de 13,2%
11/03/2026

ID Logistics IDLa.PA a annoncé mercredi une hausse de 13,2% de son Ebitda courant annuel, à 581,1 millions d'euros.

Pour 2026, le groupe prévoit de maintenir une dynamique de croissance et indique rester attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

Valeurs associées

ID LOGISTICS
373,000 EUR Euronext Paris -2,48%
