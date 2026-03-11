ID Logistics-Ebitda annuel en hausse de 13,2%

ID Logistics IDLa.PA a annoncé mercredi une hausse de 13,2% de son Ebitda courant annuel, à 581,1 millions d'euros.

Pour 2026, le groupe prévoit de maintenir une dynamique de croissance et indique rester attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

(Rédigé par Elena Smirnova)