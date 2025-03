ID Logistics: augmentation de 17,5% du ROC annuel information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 07:10









(CercleFinance.com) - ID Logistics publie pour 2024 un résultat net part du groupe de 52,8 millions d'euros, en hausse de 15,2% hors éléments non courants, et un résultat opérationnel courant (ROC) en augmentation de 17,5% à 147,8 millions.



Le groupe de logistique contractuelle a enregistré un chiffre d'affaires de 3,27 milliards d'euros, en progression de 19,1%. Retraitée de l'intégration de Spedimex et d'un effet de change légèrement défavorable, la croissance est de +17,2% à données comparables.



'L'ensemble des zones géographiques a contribué à la croissance du groupe, avec une dynamique commerciale particulièrement soutenue aux Etats-Unis', précise son PDG Eric Hémar pour qui 'cette bonne tendance devrait se poursuivre en 2025'.



Le groupe travaille aussi à la montée en productivité des dossiers démarrés récemment. Compte tenu de sa capacité d'investissement, ID Logistics confirme sa volonté de réaliser des acquisitions au cours des prochains trimestres.





