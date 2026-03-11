ID Logistics affiche un résultat net part du Groupe en hausse de 19,9% en 2025
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 17:57
Retraitée d'un effet de change globalement défavorable en 2025, la croissance est de 16,0% par rapport à 2024.
En France (26% du chiffre d'affaires du Groupe), l'activité affiche une progression de 13,5% par rapport à 2024. En Europe hors France (48% du chiffre d'affaires du Groupe), la croissance est de 12,0% à données comparables, portée notamment par l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne.
Le résultat opérationnel courant s'établit à 165,2 MEUR, en hausse de 11,8% par rapport à 2024. La marge opérationnelle courante ressort en diminution à 4,4% en 2025 contre 4,5% en 2024 pour le Groupe.
Le résultat net part du Groupe 2025 s'établit à 63,3 MEUR, contre 52,8 MEUR en 2024, soit une progression de 19,9% grâce à la hausse du résultat opérationnel et à la maîtrise des charges financières.
"Avec les dossiers gagnés en 2025 et un nombre d'appels d'offre toujours important, ID Logistics aborde l'année 2026 avec à nouveau un bon niveau de croissance embarquée" indique le groupe.
Valeurs associées
|373,000 EUR
|Euronext Paris
|-2,48%
A lire aussi
-
Fort de deux nouveaux casinos, Partouche affiche un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre
Le groupe de casinos Partouche, fort depuis un an de deux nouveaux casinos à Cannes et au Bénin, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% au premier trimestre, à 131,2 millions d'euros. C'est "un trimestre satisfaisant, même lorsqu'on met de côté ... Lire la suite
-
Un ancien conseiller d'Etat doit être jugé le 10 avril à Paris pour pantouflage : la justice lui reproche d'avoir défendu TotalEnergies comme avocat, deux ans après avoir participé à une décision concernant une filiale du géant énergétique, a-t-on appris de sources ... Lire la suite
-
JPMorgan déprécie la valeur des portefeuilles de prêts de certains fonds de crédit privé selon deux sources
par Angela Christy M et Rajveer Pardesi et Saeed Azhar JPMorgan a déprécié la valeur de certains prêts accordés à des fonds de crédit privé après avoir examiné l'impact des turbulences du marché sur les sociétés de logiciels, ont déclaré deux sources proches ... Lire la suite
-
Le groupe M6 a fait condamner Google à près de 23 millions d'euros de dommages et intérêts pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne, a indiqué mercredi le géant américain à l'AFP, confirmant une information du média spécialisé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer