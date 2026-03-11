 Aller au contenu principal
ID Logistics affiche un résultat net part du Groupe en hausse de 19,9% en 2025
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 17:57

ID Logistics , leader européen de la logistique contractuelle, annonce ses résultats de l'année 2025 avec un chiffre d'affaires en croissance de 14,2% à 3 737,0 MEUR.

Retraitée d'un effet de change globalement défavorable en 2025, la croissance est de 16,0% par rapport à 2024.

En France (26% du chiffre d'affaires du Groupe), l'activité affiche une progression de 13,5% par rapport à 2024. En Europe hors France (48% du chiffre d'affaires du Groupe), la croissance est de 12,0% à données comparables, portée notamment par l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 165,2 MEUR, en hausse de 11,8% par rapport à 2024. La marge opérationnelle courante ressort en diminution à 4,4% en 2025 contre 4,5% en 2024 pour le Groupe.

Le résultat net part du Groupe 2025 s'établit à 63,3 MEUR, contre 52,8 MEUR en 2024, soit une progression de 19,9% grâce à la hausse du résultat opérationnel et à la maîtrise des charges financières.

"Avec les dossiers gagnés en 2025 et un nombre d'appels d'offre toujours important, ID Logistics aborde l'année 2026 avec à nouveau un bon niveau de croissance embarquée" indique le groupe.

