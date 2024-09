Icape se renforce au Japon

(AOF) - Le groupe Icape a annoncé l’acquisition du groupe japonais NTW, spécialisé dans la distribution de cartes de circuits imprimés (PCB) en Asie. En bourse, l’action du spécialiste français de la distribution de cartes de circuits imprimés gagne 2,08% à 9,82 euros. Les détails financiers de la transaction, qui sera financée en numéraire, n’ont pas été dévoilés.

Le groupe NTW a prévu de réaliser en 2024 un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 millions de dollars. L'année dernière, Icape a réalisé un chiffre d'affaire de 179,5 millions d'euros et la société cible une croissance organique annuelle moyenne de 10% entre 2023 et 2026. Elle prévoit par ailleurs 120 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel réalisé par croissance externe entre le 1er juillet 2023 et fin 2026. Grâce à cette opération, 45 millions d'euros auront déjà été réalisés.

" Cette acquisition, qui devrait être rapidement relutive par activation des synergies (renégociation des prix d'achat, cross selling, etc.) et remise aux standards de rentabilité du groupe, conforte notre conviction d'Achat du titre ", a réagi TP Icap Midcap

Fondé en 2002, le groupe NTW dispose de 7 filiales situées au plus près des centres de production mondiaux de PCB, à savoir au Japon, en Chine et en Asie du Sud-Est. " Ses 40 employés adressent une clientèle de grands comptes japonais positionnés sur des industries très diversifiées, allant de la bureautique aux outils de communication et d'infrastructures ", a précisé le groupe français.

TP Icap Midcap ajoute que le groupe Icape " complète son portefeuille clients en apportant de grands comptes japonais positionnés sur des industries attractives et très diversifiées qu'il n'adressait pas jusqu'alors ".

" L'acquisition du groupe japonais NTW est structurante à plus d'un titre. Elle nous assure tout d'abord une position de leader de la distribution de circuits imprimés au Japon, un marché mature et difficile d'accès pour les sociétés occidentales du fait des spécificités culturelles. Ce rapprochement nous offre également un accès à de grands groupes japonais que nous n'adressions pas jusqu'ici tout en nous permettant d'intégrer de nouveaux fournisseurs, situés en Chine comme en Asie du Sud-Est. ", a détaillé Yann Duigou, directeur général du groupe Icape.

La réalisation de l'acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles, et devrait intervenir le 19 septembre 2024.

