Icape: rachat d'un bloc d'actions à la famille Bentley information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Icape annonce l'acquisition hors marché d'un bloc de 153.750 de ses propres actions, représentant environ 1,9% de son capital, auprès de la famille Bentley, dans le cadre de son programme de rachat d'actions annoncé le 13 février.



La transaction a été réalisée au prix de 6,84 euros par action, soit une décote de 5% par rapport au cours de clôture du 19 février. Le montant total de la transaction s'élève ainsi à un peu plus de 1,05 million d'euros.



'A l'issue de cette opération, Icape Holding détient 192.900 actions propres, soit 2,4% de son capital', précise le distributeur technologique de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électromécaniques à façon.





Valeurs associées ICAPE HOLDING 7,46 EUR Euronext Paris +0,27%