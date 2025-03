Icape améliore sa rentabilité en 2024

(AOF) - En 2024, le chiffre d’affaires d'Icade ressort à 181,7 millions d'euros, en recul de 2,1%, réintégrant les activités Divsys aux États-Unis. Le résultat opérationnel courant ressort à 8,2 millions d'euros, soit une hausse de 3,5%. Le résultat net atteint 3,6 millions d'euros au 31 décembre 2024, contre 3,1 millions d'euros un an avant, soit une hausse de 15,5%. L'Ebitda a progressé de 4,4% pour s'élever à 14 millions d'euros. À fin décembre 2024, la société enregistre un carnet de commandes de 51,9 millions d'euros.

Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale devant se réunir le mercredi 21 mai 2025 la distribution d'un dividende ordinaire au titre de l'exercice 2024 de 0,13 euro par action, soit 28% du résultat net consolidé généré en 2024.

La date de détachement de ce dividende est prévue le 27 juin 2025 et sa mise en paiement le 2 juillet 2025.

"Le groupe Icape continue de maximiser les synergies post-acquisitions tout en maîtrisant rigoureusement les coûts. Nos indicateurs de rentabilité pour l'exercice 2024 sont en amélioration par rapport à 2023, démontrant l'adaptabilité de notre modèle dans un marché difficile. En 2025, nous comptons intensifier cette dynamique pour tirer pleinement parti de la reprise d'activité en cours, notamment aux États-Unis et en Asie", a déclaré Yann Duigou, directeur général.

Le groupe réaffirme l'ensemble de ses indicateurs à horizon 2026, à savoir un taux de croissance organique annuel moyen de 10% entre 2023 et 2026 ; environ 120 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel réalisé grâce à la croissance externe entre début 2023 et fin 2026 ; et une marge de ROC d'environ 9,5% à horizon 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS