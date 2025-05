Icade: offre de rachat obligataire réalisée information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 07:20









(CercleFinance.com) - Icade annonce un montant total racheté cash de 265 millions d'euros lors de l'offre de rachat lancée le 14 mai, supérieur à l'objectif initial de 250 millions. Hors intérêt courus, le nominal racheté s'élève à 267,5 millions, sur 507,1 millions apportés à l'offre.



Les obligations d'un montant nominal total de 500 millions d'euros, venant à échéance le 17 novembre 2025 et portant intérêt au taux de 1,125%, initialement visées par l'offre de rachat en priorité 2, n'ont pas été rachetées.



L'opération, qui fait suite à l'émission de 500 millions d'euros de nouvelles obligations vertes à 10 ans le 15 mai, permet à Icade de gérer de manière proactive la structure de son échéancier de dette et d'allonger la maturité moyenne de ses financements.





Valeurs associées ICADE 23,000 EUR Euronext Paris -1,12%