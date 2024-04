Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade : nouveau plancher historique à 23,8E information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 11:18









(CercleFinance.com) - Icade inscrit un nouveau plus bas absolu à 23,8E : ce scénario était prévisible depuis la cassure du précédent plancher historique des 24,6E du 18 mars car la dernière grande oscillation 36/49E induisait un objectif de 23E, désormais très proche.





Valeurs associées ICADE Euronext Paris -3.80%