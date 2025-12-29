 Aller au contenu principal
ICADE : Le mouvement reste haussier
information fournie par TEC 29/12/2025 à 08:33

SYNTHESE

Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, une correction est probable à court terme. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le titre est en phase de reprise technique. Il est au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 20.57 EUR, puis à 20.23 EUR; la résistance est à 22.23 EUR, puis à 22.57 EUR.


Dernier cours : 21.44
Support : 20.57 / 20.23
Resistance : 22.23 / 22.57
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : neutre

Valeurs associées

ICADE
21,4600 EUR Euronext Paris +0,09%
